Обох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика, заарештовано

Застави не буде.

Голосіївський районний суд Києва арештував на два місяці без можливості внесення застави поліцейського Володимира Петровця, підозрюваного у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, повідомляє Радіо Свобода.

Раніше сьогодні суд взяв під варту на цих же умовах іншого підозрюваного – поліцейського Івана Приходька.

Учора стало відомо, що 5-річний хлопчик, якого, за даними слідства, поранили патрульні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, помер у лікарні.

За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.