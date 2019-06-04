Уляна Супрун розповіла про корисність гарячої води для киян «Ситуація, за якої у столиці великої європейської країни люди гріють воду в чайниках, щоби помитися, а в лікарнях гарячої води взагалі не буває — це серйозний діагноз», - каже в.о. міністра охорони здоров’я.

Уляна Супрун написала черговий пост у Facebook, з яким важно не погодитися: «Такі оголошення висять на багатьох будинках у Києві. На моєму також. Вказано, що «для надійного теплопостачання мікрорайону в осінньо-зимовий період фахівці проводитимуть роботи з технічного обслуговування». В цей час гаряче водопостачання буде відсутнє. Чомусь це відбувається не протягом зазначеного періоду часу, а триває значно довше. До прикладу, в моєму будинку гаряча вода мала з’явитися ще наприкінці травня. Натомість сьогодні замість води з’явилося нове оголошення — тепер навіть без вказаних дат. Найбільш популярне пояснення стосовно відключення гарячої води — це необхідно для перевірки надійності трубопроводів та підготовки до наступного опалювального сезону. Цілком зрозуміло, що технічні роботи потрібні — передусім через стан тепломереж. Така діагностика дозволяє завчасно виявити та ліквідувати найбільш зношені ділянки. Але чи справді відключення на тривалі періоди виправдане саме цією причиною? Як пояснюють експерти, мережі зношені, а це викликає великі втрати тепла. Взимку ці втрати компенсуються за рахунок тарифу на опалення. Але влітку цього не відбувається, тому безперебійне постачання гарячої води дуже невигідне комунальникам. Тому воду вимикають по суті під будь-яким приводом. Так «економія» — насамперед прояв зневаги до мешканців міста. Зазвичай тривалість робіт оголошують на два тижні, але насправді вони часто тривають кілька місяців. При чому жодним чином про це належно ніхто не інформує (хіба що такі оголошення, де навіть не вказують дат). Відключення гарячої води з року в рік стабільно повторюється, немає стратегії вирішення цієї проблеми, тому підігрівання води та миття в тазику стало вже доброю традицією для мешканців великих міст. І не лише в Україні. До прикладу, відключають воду так само в Мінську та Кишиневі, у Тбілісі централізоване опалення фактично відсутнє — через відключення гарячої води, мешканці міста масово встановили бойлери та газові колонки. За відсутності гарячої води дедалі більше киян та жителів інших великих міст також застосовують цю практику. Але це не вихід із ситуації. Адже разом з цим з'являються нові проблеми — як-от збільшення енергонавантаження, не всюди мережі до цього пристосовані. З іншого боку, не кожен має можливість встановити бойлер, тому люди фактично змушені залишатися заручниками ситуації. Насамкінець, холодний душ дійсно може мати багато переваг для здоров’я. Але це не працює у режимі примусу, коли люди змушені загартовуватися через відключення гарячої води (особливо для дітей чи людей літнього віку). Ситуація, за якої у столиці великої європейської країни люди гріють воду в чайниках, щоби помитися, а в лікарнях гарячої води взагалі не буває — це серйозний діагноз щодо пріоритетів. Те, як ця проблема комунікується — окрема історія про неповагу до киян. Сподіваюсь, що ця проблема у найближчі роки стане реальним пріоритетом і системне рішення буде знайдене» (кінець цитати). Від «Обкому»: Ні, не буде.

"ОБКОМ" Версия для печати 04 Июня 2019 14:23 Опубликовать Tweet





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