Конституційний суд не поспішає з розглядом указу Зеленського про розпуск Ради

Навіть дата цього розгляду ще не визначена.

Сьогодні Конституційний суд не буде розглядати питання щодо конституційності указу Зеленського щодо розпуску Верховної Ради по суті. Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у прес-службі КСУ.

У суді пояснили, що сьогодні розглядається лише питання визначення форми конституційного провадження у цій справі.

«На порядку денному сьогодні лише питання про визначення форми конституційного провадження у цій справі. Є дві форми провадження - усна та письмова. Сьогодні суд визначить форму, як будуть розглядати цю справу. В обох цих формах розгляд справи передбачатиме відкрите засідання», - розповіли у суді.

Також прес-служба КСУ зазначила, що наразі не визначена дата, коли відбудеться розгляд питання відповідності указу Зеленського Конституції України.

«Справа буде розглядатись по суті тоді, коли це буде визначено судом та затверджено порядок денний. Це буде оприлюднено на сайті», - додали у прес-службі.