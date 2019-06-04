Прокуратура закрила справу проти «Юри Єнакієвського»

Екс-нардепа від Партії регіонів підозрювали в розтраті «кіотських грошей» і захопленні «7-го кілометра».

Прокуратура Одеської області у квітні 2019 року закрила кримінальне провадження №42015000000000207, у якому фігурував екс-нардеп Юрій Іванющенко. Про це йдеться в постановах прокуратури, які потрапили до LB.ua.

Іванющенка підозрювали за двома епізодами.

Перший з них стосувався розтрати грошей, виділених у рамках «кіотського протоколу» на утеплення об'єктів соціальної сфери в Луганській області.

У грудні 2014 року Іванющенкові склали підозру за ч.3 ст. 368-2, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу за фактом одержання неправомірної вигоди майнового характеру в особливо великому розмірі (618 млн гривень) і заволодіння коштами державного бюджету в особливо великому розмірі за попередньою змовою групи осіб.

Однак у 2015-2016 роках суди всіх інстанцій підтвердили факт належного виконання робіт іванющенківським ТОВ «Карпатибудінвест», а на початку квітня 2019 року Київський апеляційний суд зобов'язав прокурорів зняти підозру з Іванющенка через відсутність складу злочину.

Другий епізод стосується заволодіння часткою в статутному фонді ТОВ «Промринок» (ринок «7-й кілометр» в Одесі). У вересні 2016 року Іванющенкові повідомили про підозру за ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.189, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358 за фактом організації вимагання частки в ТОВ «Промринок» у його засновників і за фактом організації підробки офіційного протоколу загальних зборів учасників ТОВ, на підставі якого ринок перейшов у власність Іванющенка.

Як спільників Іванющенка в цій справі розглядали його бізнес-партнера Івана Аврамова і екс-директора ринку Олега Греся.

Однак слідчим не вдалося довести, що колишні власники подарували свої частки Іванющенкові і його товаришам під тиском, тому кримінальну справу закрито і за цим епізодом.

Нагадаємо, що Іванющенко перебуває в розшуку, але і США, і Євросоюз зняли з нього санкції.