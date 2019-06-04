 

04 июня

18:47

КС знайшов час для розгляду указу про розпуск Ради – за тиждень

18:35

Генсек НАТО і Зеленський провели брифінг: альянс продовжить підтримувати Україну – Україна зберігає курс на повноцінне членство в НАТО

17:01

Президент Єврокомісії зустрівся з Зеленським і забув, як плакав за Порошенком

16:41

Нарада у Матіоса розглянула румунський ролик в Youtube і узгодила «план досудового розслідування»

15:25

Прокуратура закрила справу проти «Юри Єнакієвського»

14:47

Конституційний суд не поспішає з розглядом указу Зеленського про розпуск Ради

14:23

Уляна Супрун розповіла про корисність гарячої води для киян

13:29

Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про імпічмент

12:56

Обох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика, заарештовано

12:36

Корпоративні права і нерухомість родини екс-заступника міністра Стеця заарештовано за борги понад $6 млн

11:51

НАЗК просить Верховну Раду припинити повноваження нардепа від БПП

11:01

Генпрокуратура отримала від Кличка ділянку на Печерську під житло (фото)

09:49

У Києві найбільший обсяг заборгованості населення за комуналку

09:29

До відома Толіка «Відеоролика» Матіоса: українські десантники вже у Румунії

08:55

Україна нарешті отримала свого менеджера по Facebook

08:36

«Прямий» Порошенка залишився без російського генпродюсера

08:26

Чехія подвоїла квоту на працевлаштування українців

08:11

Усі 5 обвинувачених у замаху на Гандзюк визнали провину

07:53

Керівник поліції Київської області пішов у відставку і проситься у зону ООС

07:29

Дoбa ООС: без втрат

03 июня

21:38

Організатор нападу на Гандзюк погодився на 6 з половиною років і визнав себе винним

20:09

Поранений поліцейськими хлопчик помер у лікарні

19:09

ЦВК зареєструвала ще 11 кандидатів у нардепи, майже половина з яких – чинні нардепи

18:56

Справу поліцейських, які стріляли по дитині, розгляне Голосіївський суд столиці

18:22

Саакашвілі зайнявся улюбленою справою – агітувати на виборах до Ради за діючу владу

17:10

Місце Ірини Геращенко у ТКГ займе екс-омбудсмен Лутковська

16:51

Нова прес-секретар Зеленського пояснила, чого хотів Пінчук 4 дня тому

15:07

ГПУ почала розслідування відносно директора ДБР

13:51

Прес-секретарем Зеленського стала Юлія Мендель (фото)

13:37

Кучма повертається до «Мінську»

Нарада у Матіоса розглянула румунський ролик в Youtube і узгодила «план досудового розслідування»

«Однією з основних версій слідством розглядається варіант спеціальної інформаційної операції з боку російських спецслужб», - повідомляє прес-служба Генпрокуратури.


У повідомленні ГПУ говориться:

«4 червня на оперативній нараді під головуванням заступника генерального прокурора – головного військового прокурора А. Матіоса обговорено план досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом вчинення невстановленими особами посягання на територіальну цілісність України за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110 КК України (готування до вчинення посягання на територіальну цілісність та недоторканість України, тобто умисних дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені за попередньою змовою групою осіб, поєднані з розпалюванням національної ворожнечі).

Інформація про вказаний злочин внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2019 головним військовим прокурором, яким здійснення досудового розслідування в указаному кримінальному провадженні доручено Головному слідчому управлінню Служби безпеки України, а процесуальне керівництво генеральним прокурором України визначено за прокурорами Головної військової прокуратури.

У нараді взяли участь тимчасово виконуючий обов’язки Голови Служби безпеки України І. Баканов, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного слідчого управління СБ України О. Кравченко, тимчасово виконуючий обов’язки Голови Служби зовнішньої розвідки України А. Алєксєєнко, виконуючий обов’язки Голови Державної прикордонної служби України Ю. Гресько, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України О. Іващенко, заступник Міністра закордонних справ України В. Боднар, а також керівники структурних підрозділів указаних органів.

На нараді узгоджено план досудового розслідування. Оперативні підрозділи СБ України отримали процесуальні доручення прокурора про проведення конкретних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин вчинення злочину та всіх причетних осіб, а іншим органам надано запити про надання інформації, необхідної для здійснення досудового розслідування з метою виконання завдань кримінального провадження.

Прийнято рішення щодо невідкладного вжиття правоохоронними, розвідувальними та іншими державними органами спільних заходів, спрямованих на запобігання і припинення такої протиправної діяльності, яка загрожує територіальній цілісності та суверенітету України.

Однією з основних версій слідством розглядається варіант спеціальної інформаційної операції з боку російських спецслужб.

Генеральна прокуратури України і надалі принципово реагуватиме на злочинні дії, які посягають на національну державність» (кінець повідомлення).

ДИВ. ТАКОЖ: Метаморфози Матіоса: «Толік-тепловізор» вирішив стати «Толіком-відеороликом»


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

04 Июня 2019 16:41

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (5)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (4)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (13)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (0)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (10)

Урочистого рукостискання від Зеленського (7)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 