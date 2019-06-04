Президент Єврокомісії зустрівся з Зеленським і забув, як плакав за Порошенком

Жан-Клод Юнкер зустрівся з Зеленським.

Церемонію зустрічі транслювало супутникове телебачення Єврокомісії, повідомляє Європейська правда.

«У мене є новий друг», - сказав Юнкер відповідаючи на питання одного з журналістів, чи не сумує він за своїм старим другом Петром Порошенком.

«Новий друг кращий за старого», - заявив у свою чергу Зеленський.

У середині травня в адміністрації Порошенка розповіли, що голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер розчулився на останній для тодішнього президента України Петра Порошенка в якості глави держави зустрічі в Брюсселі і навіть розплакався.

Нагадаємо, 4-5 червня Зеленський здійснює першу офіційну закордонну поїздку в Брюссель. Він планує зустрітися з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером, головою Євроради Дональдом Туском та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.