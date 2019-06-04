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«АvakOFF»: під будівлею МВС - акція «Безкарність вбиває»
Під будівлею Міністерства внутрішніх справ розпочалася акція протесту «Безкарність вбиває», приводом до якої стало вбивство 5-річної дитини в Київській області, в якому підозрюють двох співробітників поліції.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Головна вимога протестувальників - відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Захід проходить мирно, по колу грає пісня «Колискова» Квітки Цісик. Під входом в будівлю МВС протестувальники склали дитячі іграшки. На місці присутні співробітники МВС, з керівництва міністерства до учасників акції поки ніхто не вийшов.
Протестувальники запалили фаєри, скандують «Авакова - у відставку!», «Рядові вбивають, Аваков - покриває!».
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