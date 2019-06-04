Кличко запропонував Саакашвілі вести «Удар» до Ради

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що його партія «Удар» іде на дострокові вибори Верховної Ради.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

«Удар» іде на дострокові парламентські вибори», - заявив Кличко.

Він запропонував партнерам приєднатися.

«Я залишаюсь лідером партії «Удар», а Міхеілу Саакашвілі пропоную стати головою партії», - зазначив мер столиці.

Кличко запевнив, що особисто сам до Ради не піде і залишиться мером Києва.

«У мене є багато зобов’язань перед киянами, які я повинен реалізувати. Я залишаюсь мером столиці, щоб вони стали реальністю. Так буде чесно і правильно!» - заявив він.