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Кличко запропонував Саакашвілі вести «Удар» до Ради
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що його партія «Удар» іде на дострокові вибори Верховної Ради.
Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому у Facebook.
«Удар» іде на дострокові парламентські вибори», - заявив Кличко.
Він запропонував партнерам приєднатися.
«Я залишаюсь лідером партії «Удар», а Міхеілу Саакашвілі пропоную стати головою партії», - зазначив мер столиці.
Кличко запевнив, що особисто сам до Ради не піде і залишиться мером Києва.
«У мене є багато зобов’язань перед киянами, які я повинен реалізувати. Я залишаюсь мером столиці, щоб вони стали реальністю. Так буде чесно і правильно!» - заявив він.
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