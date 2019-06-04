Зеленський: потрібно разом з Польщею протидіяти «Північному потоку-2»

Зеленський підкреслює важливість взаємодії з Польщею в питаннях енергобезпеки Європи, збереження стратегічної ролі української газотранспортної системи (ГТС) і протидії будівництва газопроводу «Північний потік-2».

«Одним із важливих напрямів нашої спільної взаємодії на європейському рівні є питання енергетичної безпеки, збереження стратегічної ролі української ГТС і протидії "Північному потоку-2», - сказав він на спільному брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою після їх зустрічі у вівторок ввечері в Брюсселі.