Сьогодні Кучма повторно дебютує у Мінську

Основними питаннями порядку денного засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ), запланованого на середу, 5 червня, будуть звільнення утримуваних осіб та питання безпеки.

Про повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Напередодні засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбудеться в Мінську, Леонід Кучма зустрівся з представником ОБСЄ з ТКГ Мартіном Зайдіком. Зустріч відбулася в Києві. В розмові обговорили порядок денний завтрашньої роботи. Основні питання - звільнення заручників і питання безпеки», - написала Оліфер на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

Як повідомлялося, в понеділок Зеленський представив Кучму як голову української сторони в ТКГ.