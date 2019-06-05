Улюблений Вовк Порошенка не зміг повернутися до НКРЕКП

Справу закрито.

Про це повідомив БизнесЦензор (далі – мовою видання):

«Суд закрыл дело по иску бывшего главы Нацкомиссии регулирования сферы коммунальных услуг и энергетики Дмитрия Вовка, который пытался отменить через суд решение комиссии о недопуске к участию в конкурсе по отбору нового состава НКРЭКУ.

Об этом секретарь конкурсной комиссии по отбору членов НКРЭКУ Светлана Голикова сообщила на своей странице в сети Facebook.

«Дело Вовка против конкурсной комиссии НКРЭКУ закрыто. Решение о недопущении Д. Вовка к участию в конкурсе остается в силе», – сообщила Голикова.

В то же время секретарь комиссии отметила, что конкурс по отбору двух членов НКРЭКУ не может быть завершен, так как продолжается рассмотрение в суда исков еще одного претендента – Антона Гудаченко.

Как сообщалось, в апреле 2018 года Дмитрий Вовк обжаловал в суде решение Конкурсной комиссии по отбору новых членов регулятора об отказе ему в участии в конкурсе из-за нехватки опыта. Отдельный иск подал не допущенный к участию в конкурсе на аналогичном основании Гудаченко.

Конкурсная комиссия дважды не допустила Вовка к конкурсу на новых членов НКРЭКУ на основании нормы закона об обязательном наличии у кандидата опыта работы на протяжении 5 лет в сфере энергетики. Вовк работает в отрасли с конца 2014 года.

В то же время, по его мнению, к опыту в энергетике также следует относить двухлетнюю работу в ICU над реструктуризацией кредитного портфеля группы «Донецксталь» (имеющей лицензию на комбинированное производство тепловой и электроэнергии).

Антон Гудаченко – соратник бывшего главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка. Гудаченко пришел в комиссию вместе с Вовком в январе 2015, был его советником, затем – заместителем директора одного из департаментов НКРЭКУ.

В соответствии с профилем Гудаченко в Linkedin, он закончил Донецкий национальный университет, ранее работал в холдинге «Метинвест» Рината Ахметова.

Супруга Гудаченко – Ярослава Помилуйко, указанная в его декларации, работает членом дирекции государственной генерации «Центрэнерго», отвечает за вопросы экономики.

В мае 2018 года суд заблокировал второй конкурс на должности двух членов НКРЭКУ по ходатайству Гудаченко.

Президент Петр Порошенко 30 мая 2018 года назначил 5 новых членов НКРЭКУ. В связи с подачей исков конкурсная комиссия не может определить кандидатуры на должности еще двух членов комиссии по итогам второй «волны» конкурса».