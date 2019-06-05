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По країні оголошено штормове попередження
У середу, 5 червня, по всій Україні очікується погіршення погоди, оголошено штормове попередження.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
«5 червня в більшості областей грози, вдень (крім північних та східних областей) в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у південних та центральних областях місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)», - йдеться в повідомленні.
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