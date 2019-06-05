Зеленський передумав: начальнику Генштабу нема чого робить у Мінську

Після «додаткових консультацій» Зеленський прийняв рішення, що участь начальника Генерального штабу, головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака у переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську наразі не на часі.

Про це сьогодні повідомили в адміністрації Зеленського:

«Генеральний штаб ЗСУ на зустрічі ТКГ 5 червня 2019 року у підгрупі з безпеки буде представлено заступником командувача ООС генералом-майором Богданом Бондарем.

Руслан Борисович Хомчак продовжить брати участь у консультаціях з підготовки позиції української делегації у ТКГ».

Нагадаємо, що учора Зеленський у присутності генсека НАТО заявив, що саме Хомчак поїде на засідання ТКГ.