У Зеленського хочуть відтермінування запуску ринку електроенергії на рік

Введення вільного ринку електроенергії в Україні слід відкласти до 1 липня 2020 року. Про це журналістам заявив представник Зеленського уряді Андрій Герус перед початком засідання уряду.

«На мою думку, потрібно відкласти на рік часу, розробити помісячний план, як до цього підготуватися, як підготуватися, щоб збільшити конкуренцію, як підготуватися, щоб вирішувати проблему перехресного субсидіювання, проблему боргів, неплатежів, проблему ІТ-продуктів, ІТ-платформ, проблему нормативно-правових актів», - зазначив Герус, передає кореспондент УНН.

За його словами, у випадку, якщо буде розроблений і реалізований помісячний план, то з 1 липня 2020 року Україна буде цілком готова до введення цього нового для неї ринку.

Він додав, що Зеленський стоїть на позиції відтермінування, тоді як уряд наполягає на введенні ринку з 1 липня поточного року.