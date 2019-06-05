Аваков заявив, що не піде у відставку

Міністр внутрішніх справ Арсена Аваков заявив, що не планує йти у відставку з посади у зв’язку з вбивством поліцейськими 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому.

Голова Нацполіції Сергій Князєв напередодні заявив, що не планує йти у відставку у зв’язку з вбивством дитини в Переяславі-Хмельницькому. Журналісти попросили Авакова прокоментувати таку позицію Князєва, розповів 24tv.

«Я не вважаю, що голова Нацполіції Князєв повинен піти у відставку. Він добре працює і робить все, що від нього залежить», – сказав міністр.

«Я теж не напишу заяву про відставку, але питання моєї відставки може розглянути у відповідному порядку цей парламент, або наступний, або хто-небудь», – заявив Аваков.