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Уряд змінив методику формування цін на газ для населення (документ)

Прем’єр Гройсман звинуватив «Нафтогаз України» в тому, що його ціни на газ вище ринкових.


У своєму виступі на засіданні уряду Гройсман зазначив, що зобов'язання України тримати ринкові ціни означає, що не можна відмовитися від імпортного паритету, повідомляє РБК-Україна.

«Я тут не можу нічого зробити, але коли імпортні ціни знижуються, то і внутрішні ціни для українських споживачів повинні знижуватися», - сказав він.

При цьому прем'єр заявив, що «Нафтогаз» затвердив ціни на червень і липень, які вище ринкових.

«Ми розробили документ, який не дасть НАК зловживати монопольним положенням. Вони накрутили ціни до 8 800 гривень по деяким регіонам України. Ми говорили про це вже не раз. Газ повинен коштувати в червні близько 8000, в липні 7700. Це коридор, який відповідає ринковій ціні», - сказав він.

Текст постанови Кабміну є в розпорядженні «РБК-Україна»:

Ухваленою постановою для виконання спеціальних зобов'язань, покладених на суб'єктів ринку природного газу, ціна газу дорівнює мінімальному значенню з чотирьох (без ПДВ) за формулою: Ц = MIN (Цмерт; Циеех; Цнакпр; Цпсо). При цьому:

Цмерт - середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України, за підсумками газового місяця; шо передує місяцю продажу/ постачання, яка публікується Міністерством економічного розвитку і торгівлі;

Циссх - середньозважена ціна місячного ресурсу природного газу для газового місяця продажу/постачання за результатами електронних біржових торгів на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» до початку цього газового місяця;

Цнакпр - середня арифмстична ціна продажу/постачання природного газу акціонерним товариством НАК «Нафтогаз України2 для промислових споживачів за умови попередньої оплати до періоду поставки газу, що діяла у газовому місяці, який передує місяцю продажу/постачання;

Цпсо - ціна, розрахована за формулою, наведеною у пункті 12 Положення про покладання спеціальзних зобов'язань.


"ОБКОМ"

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05 Июня 2019 14:16

 

 

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