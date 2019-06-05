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Кінець 5-річної історії: завтра Рада «доб’є» законопроект про ТСК для імпічменту

Парламент у четвер завершить розгляд поданих до другого читання поправок до законопроекту (№1098) про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради, заявив спікер парламенту Андрій Парубій, закриваючи пленарне засідання в середу.


Як передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, в середу народні депутати продовжили розглядати поправки до законопроекту і зупинилися на 649-й. Загалом до другого читання підготовлено понад 700 поправок.

Закриваючи пленарне засідання, голова Верховної Ради сказав, що в четвер народні депутати завершать розгляд поправок до законопроекту про тимчасові слідчі комісії і винесуть його на голосування.

Як відомо, законопроект №1098 зареєстровали в парламенті у листопаді 2014 року декілька народних депутатів, зокрема голова Верховної Ради Парубій. Депутати ухвалили документ у першому читанні 25 квітня 2019 року. Під час підготовки до другого читання до законопроекту надійшло понад 1600 поправок.

Законопроект покликаний законодавчо врегулювати повноваження парламенту щодо визначення статусу, порядку створення і діяльності тимчасових слідчих комісій, тимчасових спеціальних комісій і спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування під час процедури усунення президента України з посади в порядку імпічменту. Підставою для ініціювання імпічменту та утворення спеціальної слідчої комісії є подання, підписане більшістю нардепів від конституційного складу парламенту, підписи яких не відкликаються.

Парубій також нагадав, що у четвер народні депутати приступлять до розгляду у другому читанні Виборчого кодексу (№3112-1).


"ОБКОМ"

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05 Июня 2019 15:53

 

 

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