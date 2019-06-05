Зеленський: «Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту»

Про це він сказав на зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском в середу 5 червня.

«Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі», – сказав Зеленський, інформує його адміністрація в Твіттері.

Він також зазначив, що європейська інтеграція гарантує Україні незалежність і добробут українців, прискорить економічне зростання.