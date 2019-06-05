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Зеленський: «Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту»

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Кінець 5-річної історії: завтра Рада «доб’є» законопроект про ТСК для імпічменту

15:07

Савченко витратила на «з’їзд» 10 хвилин

14:16

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13:29

Аваков заявив, що не піде у відставку

12:08

У Зеленського хочуть відтермінування запуску ринку електроенергії на рік

10:21

Зеленський передумав: начальнику Генштабу нема чого робить у Мінську

09:53

По країні оголошено штормове попередження

09:10

Улюблений Вовк Порошенка не зміг повернутися до НКРЕКП

08:14

Сьогодні Кучма повторно дебютує у Мінську

07:18

Доба ООС: троє наших військових загинули, ще трьох поранено

04 июня

22:23

Зеленський: потрібно разом з Польщею протидіяти «Північному потоку-2»

22:10

Кличко запропонував Саакашвілі вести «Удар» до Ради

20:17

«АvakOFF»: під будівлею МВС - акція «Безкарність вбиває»

18:47

КС знайшов час для розгляду указу про розпуск Ради – за тиждень

18:35

Генсек НАТО і Зеленський провели брифінг: альянс продовжить підтримувати Україну – Україна зберігає курс на повноцінне членство в НАТО

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Уляна Супрун розповіла про корисність гарячої води для киян

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Зеленський: «Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту»

Про це він сказав на зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском в середу 5 червня.


«Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі», – сказав Зеленський, інформує його адміністрація в Твіттері.

Він також зазначив, що європейська інтеграція гарантує Україні незалежність і добробут українців, прискорить економічне зростання.


Українська правда

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05 Июня 2019 17:09

 

 

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