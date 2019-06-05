Уряд схвалив звільнення 13 голів ОДА (список)

Кабінет міністрів України схвалив проекти розпоряджень Зеленського про звільнення 13 голів обласних державних адміністрацій.

Як повідомив агентству Інтерфакс-Україна міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак після засідання Кабінету Міністрів, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

«Всього схвалено 13 осіб» - сказав Семерак.

Згідно з документом, який є в розпорядженні агентства «Інтерфакс-Україна», Кабмін схвалив звільнення з посад Олександра Савченка (голова Волинської ОДА), Олександра Куця (голова Донецької ОДА), Геннадія Москаля (голова Закарпатської ОДА), Костянтина Бриля (голова Запорізької ОДА), Олега Гончарука (голова Івано-Франківської ОДА), Олександра Терещука (голова Київської ОДА), Сергія Кузьменка (голова Кіровоградської ОДА), Олега Синютки (голова Львівської ОДА), Олексія Савченка (голова Миколаївської ОДА), Миколи Клочка (голова Сумської ОДА), Степана Барни (голова Тернопільської ОДА), Вадима Лозового (голова Хмельницької ОДА), Олександра Мисника (голова Чернігівської ОДА).