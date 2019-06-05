КС визнав неконституційним встановлення мінімального віку для нарахування пенсії за вислугу років

Таке рішення Конституційний Суд ухвалив за конституційними поданнями 45 народних депутатів щодо відповідності Конституції окремих положень Закону «Про пенсійне забезпечення» та 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції окремих положень законів про пенсійне забезпечення для певних категорій осіб, повідомляє прес-служба КСУ.

«Цим рішенням Конституційний Суд України визнав такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення пункту «а» статті 54, статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення від 5 листопада 1991 року № 1788–ХІІ зі змінами (далі – Закон 1788), внесеними законами України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 2 березня 2015 року № 213–VIII (далі – Закон 2013), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24 грудня 2015 року № 911–VIII (далі – Закон 911)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що законом № 911, зокрема, встановлено як додаткову умову для призначення пенсії за вислугу років досягнення віку 50 років для працівників льотного та льотно-випробного складу, та 55 років для працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення, а також артистів театрально-концертних й інших видовищних закладів, підприємств і колективів.

Відповідно ж до статті 51 Закону № 1788 пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком.

Тобто, як пояснили в суді, у зазначеній нормі йдеться про роботи, які мають безпосередній вплив на здоров’я працівника і можуть призвести до втрати професійної працездатності (здатності виконувати роботу за професією) до настання віку, що дає право на пенсію за віком, а отже, до неможливості ефективно виконувати роботу без шкоди для власного здоров’я і безпеки оточуючих.

«З наведеного випливає, що втрата професійної працездатності або придатності не пов’язана з досягненням працівником певного віку, тому не може бути умовою для призначення пенсії за вислугу років», - констатували в КСУ.

Конституційний Суд виходить з того, що встановлення як додаткової умови для призначення пенсії за вислугу років до досягнення віку 50 років і 55 років нівелює сутність права на соціальний захист.

Крім того, на думку КСУ, підвищення на 5 років віку виходу на пенсію для жінок, а також збільшення на 5 років загального та спеціального стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за вислугу років для окремих категорій працівників, є такими, що позбавляють вказаних осіб права на соціальний захист і не відповідають конституційним принципам прав і свобод людини, соціальної держави.