Супрун думає, що Зеленському буває ніяково за свої жарти

Та звісно: чувак роками на роялі без штанів грав, а тут раптом засоромився.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун сподівається, що Зеленський змінить свою думку про неї після особистої розмови.

Про це очільниця МОЗ сказала під час брифінгу у Кабміні, коментуючи висловлювання Зеленського щодо неї в ефірі телеканалу «1+1», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я ще не маю висновків, якою є людиною чи президентом Зеленський. Він працює недовго. Ще рано робити висновки. Я сподіваюсь, що він також не буде робити висновків, не поговоривши зі мною, не побачивши, якою є наша робота. Та не називатиме мене іменами, які є образливими та непрофесійними», - зазначила Супрун.

Також, на її думку, через те, що Зеленський так пожартував про неї, «йому стало неприємно, і тому він так нервово посміявся».

Раніше Зеленський в ефірі «1+1» зазначив, зокрема, що до Супрун українці ставляться по-різному. «Супрун? Ну, по-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте, як її називають? Слава Богу, у мене є інший лікар, у моєї сім'ї», - сказав сміючись Зеленський.