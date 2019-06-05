 

05 июня

22:50

«Новий механізм припинення вогню» від Зеленського-Кучми простий – «не стріляти у відповідь»

22:29

У ГПУ вважають, що сину Луценка ще зарано давати пояснення щодо своїх успіхів у бізнесі

22:19

Порошенко вважає зняття блокади ОРДЛО «реалізацією російського сценарію»

22:01

«ЗЕ!Команда» визнала плагіат у промові Зеленського – і звинуватила в тому «команду Порошенка»

20:57

Супрун думає, що Зеленському буває ніяково за свої жарти

20:37

Кучма у Мінську запропонував зняти блокаду з ОРДЛО

18:52

У Мінську домовились розробити новий механізм припинення вогню на Донбасі

18:05

КС визнав неконституційним встановлення мінімального віку для нарахування пенсії за вислугу років

17:37

Комітет Ради не підтримав звільнення Полторака з посади міністра оборони

17:24

Уряд схвалив звільнення 13 голів ОДА (список)

17:09

Зеленський: «Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту»

15:53

Кінець 5-річної історії: завтра Рада «доб’є» законопроект про ТСК для імпічменту

15:07

Савченко витратила на «з’їзд» 10 хвилин

14:16

Уряд змінив методику формування цін на газ для населення (документ)

13:29

Аваков заявив, що не піде у відставку

12:08

У Зеленського хочуть відтермінування запуску ринку електроенергії на рік

10:21

Зеленський передумав: начальнику Генштабу нема чого робить у Мінську

09:53

По країні оголошено штормове попередження

09:10

Улюблений Вовк Порошенка не зміг повернутися до НКРЕКП

08:14

Сьогодні Кучма повторно дебютує у Мінську

07:18

Доба ООС: троє наших військових загинули, ще трьох поранено

04 июня

22:23

Зеленський: потрібно разом з Польщею протидіяти «Північному потоку-2»

22:10

Кличко запропонував Саакашвілі вести «Удар» до Ради

20:17

«АvakOFF»: під будівлею МВС - акція «Безкарність вбиває»

18:47

КС знайшов час для розгляду указу про розпуск Ради – за тиждень

18:35

Генсек НАТО і Зеленський провели брифінг: альянс продовжить підтримувати Україну – Україна зберігає курс на повноцінне членство в НАТО

17:01

Президент Єврокомісії зустрівся з Зеленським і забув, як плакав за Порошенком

16:41

Нарада у Матіоса розглянула румунський ролик в Youtube і узгодила «план досудового розслідування»

15:25

Прокуратура закрила справу проти «Юри Єнакієвського»

14:47

Конституційний суд не поспішає з розглядом указу Зеленського про розпуск Ради

Супрун думає, що Зеленському буває ніяково за свої жарти

Та звісно: чувак роками на роялі без штанів грав, а тут раптом засоромився.


Виконувач обов'язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун сподівається, що Зеленський змінить свою думку про неї після особистої розмови.

Про це очільниця МОЗ сказала під час брифінгу у Кабміні, коментуючи висловлювання Зеленського щодо неї в ефірі телеканалу «1+1», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я ще не маю висновків, якою є людиною чи президентом Зеленський. Він працює недовго. Ще рано робити висновки. Я сподіваюсь, що він також не буде робити висновків, не поговоривши зі мною, не побачивши, якою є наша робота. Та не називатиме мене іменами, які є образливими та непрофесійними», - зазначила Супрун.

Також, на її думку, через те, що Зеленський так пожартував про неї, «йому стало неприємно, і тому він так нервово посміявся».

Раніше Зеленський в ефірі «1+1» зазначив, зокрема, що до Супрун українці ставляться по-різному. «Супрун? Ну, по-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте, як її називають? Слава Богу, у мене є інший лікар, у моєї сім'ї», - сказав сміючись Зеленський.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

05 Июня 2019 20:57

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (5)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (4)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (15)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (0)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (15)

Урочистого рукостискання від Зеленського (7)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 