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04 июня

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Порошенко вважає зняття блокади ОРДЛО «реалізацією російського сценарію»

Екс-президент зреагував на нову «мінську ініціативу» делегації України.


Про це Петро Порошенко написав у Facebook:

«Занепокоєний несподіваною новиною за підсумками засідання ТКГ у Мінську про нібито готовність України в односторонньому порядку скасувати економічні обмеження щодо ОРДЛО.

Нагадаю, що 15 березня 2017 року рішенням РНБО було призупинено економічні зв'язки з окупованими територіями як реакція на свавільне захоплення (експропріація або запровадження зовнішнього управління Москвою) українських державних та приватних підприємств, запровадження рубльової зони та російської податкової системи.

Що ж змінилося з того часу? З боку окупанта - нічогісінько. Виходить українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?

Ми ніколи не заперечували проти відновлення економічних зв'язків, але в чіткій відповідності до національних інтересів України, за умови виконання згаданого рішення РНБО, передусім, встановлення сталого і тривалого режиму припинення вогню, повернення захоплених державних і приватних підприємств їх українським власникам.

Вимагаю від президента Зеленського дати публічну відповідь, на якій підставі він дав такі директиви делегації України. Реалізація російського сценарію на Донбасі - це зрада національних інтересів нашої держави і пам`яті про тисячі українських патріотів, які загинули за свободу, суверенітет та територіальну цілісність України!

Що далі? Репарації з бюджету України на користь агресора? Автономія з правом вето на суверенні рішення держави, на курс до ЄС та НАТО?

Не дозволимо реалізувати російський сценарій врегулювання ситуації на Донбасі!» (кінець цитати)


"ОБКОМ"

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05 Июня 2019 22:19

 

 

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