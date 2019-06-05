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У ГПУ вважають, що сину Луценка ще зарано давати пояснення щодо своїх успіхів у бізнесі

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган каже, що обшуки у Федерації футболу не пов’язані з Луценком і його сином.


Про це прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган написала у Facebook, коментуючи інформацію, поширену одним з інтернет-ЗМІ, повідомляє Укрінформ.

«Новина про обшуки в ФФУ, які проводять детективи НАБУ, сконцентрована не стільки на самому обшуку, скільки на можливих зв'язках з родиною Луценків, є безпідставною та надрукована без позиції сторони Луценків. Тому змушена спростувати інформацію про причетність як самого Юрія Луценка, так і його сина до діяльності ФФУ та, тим більше, фінансових операцій цієї установи», - написала речниця.

За її словами, згаданий у публікації Д. Морозенко не входить до близького оточення сина генпрокурора Олександра і не був свідком на його весіллі, і Юрій Луценко не сприяв його призначенню на посаду у ФФУ у 2015 році.

Сарган також наголосила, що обшук у колишній ФФУ суд санкціонував за клопотанням генпрокурора. «31 травня 2019 року слідчий суддя Солом'янського райсуду м. Києва, розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду клопотання - увага! - генерального прокурора України Луценка Ю.В. про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, винесеного до ЄРДР за #52018....539 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 ККУ, встановив: ... про дозвіл на обшук за місцем здійснення діяльності Громадської спілки «Федерація футболу України», - написала вона, розмістивши сканкопію відповідної ухвали суду.

«Маємо справу з черговим проявом брехливої кампанії проти Юрія Луценка», - підсумувала прес-секретар генпрокурора.

5 червня детективи Національного антикорупційного бюро проводили обшуки у будівлі колишньої Федерації футболу України. Зазначалося, що обшуки санкціоновані ухвалою суду та проводяться у межах розслідування можливих зловживань при закупівлях коштом державного бюджету робіт та послуг із будівництва футбольних полів зі штучним покриттям. Попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. Слідчі дії погоджені генпрокурором.

Водночас в Українській правді з'явилась інформація з посиланням на джерела в УАФ, що до можливих зловживань на закупівлях для будівництва футбольних полів зі штучним покриттям, яке розслідує НАБУ, може бути причетна людина, пов’язана з генеральним прокурором Юрієм Луценком. При цьому називалося прізвище такого собі Дениса Морозенка, який нібито працював у ФФУ з травня 2015 по липень 2018 року на посаді заступника начальника аналітичного відділу Департаменту розвитку і входив до близького оточення сина Луценка Олександра.


"ОБКОМ"

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05 Июня 2019 22:29

 

 

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