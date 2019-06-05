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«Новий механізм припинення вогню» від Зеленського-Кучми простий – «не стріляти у відповідь»

А ще краще: відібрати у військових зброю.


На сайті адміністрації Зеленського з’явились деякі деталі «дорожньої карти», яку сьогодні виложив у Мінську на стіл переговорів Кучма (див. У Мінську домовились розробити новий механізм припинення вогню на Донбасі).

Зокрема, Кучма заявив:

«Ми приїхали з дорожньою картою від Президента України. Меседжі були такі, що Глава держави справді хоче, щоб у тому регіоні був мир. На засіданні Тристоронньої контактної групи я висловив ті побажання, які почув від Президента. Мені здається, всі почули, що українська сторона і протилежна сторона хочуть вирішувати ці проблеми. Тому була довіра одне до одного».

Також Леонід Кучма повідомив, що ТКГ обговорювала проблеми безпеки. Однією з домовленостей стало зазначення не лише часу початку «режиму тиші», а й механізму його запровадження.

«Це принципово. Бо жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом повинні показати, що хочемо цього «режиму тиші». Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також запроваджена заборона на обстріл громадських об’єктів – шкіл, дитячих садків. До 19 червня група повинна розробити такі пропозиції. Ми маємо 19 числа їх затвердити», – наголосив очільник української делегації в ТКГ» (кінець цитати).

Як нагадує Радіо Свобода, у червні минулого року на той час командувач Операції об’єднаних сил Сергій Наєв заявляв, що бійцям ООС дозволили відкривати вогонь у відповідь на вогонь бойовиків без дозволу штабу.

У нинішніх шоденних зведеннях штабу ООС українські військові наводять формулювання на кшталт: «на обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь».


"ОБКОМ"

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05 Июня 2019 22:50

 

 

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