 

06 июня

12:30

Нардепи спростили надання громадянства іноземцям-захисникам України

12:10

Рада не стала розглядати проект Зеленського про конфіскацію незаконних активів

11:47

У ГПУ підтвердили: підозру Ющенку надіслано

11:17

Голова ВР: заборона стріляти у відповідь – «це крок до капітуляції»

10:59

Луценко нагадав команді Кучми-Зеленського, що статтю про фінансування тероризму ніхто не відміняв

10:41

Рада проголосувала за закон про ТСК і імпічмент (документ)

08:47

Усі в сад: відбір «компетентних і професійних» «слуг народу» закінчено – у суботу з’їзд

07:14

Дoбa ООС: один український військовий загинув, одного поранено

05 июня

22:50

«Новий механізм припинення вогню» від Зеленського-Кучми простий – «не стріляти у відповідь»

22:29

У ГПУ вважають, що сину Луценка ще зарано давати пояснення щодо своїх успіхів у бізнесі

22:19

Порошенко вважає зняття блокади ОРДЛО «реалізацією російського сценарію»

22:01

«ЗЕ!Команда» визнала плагіат у промові Зеленського – і звинуватила в тому «команду Порошенка»

20:57

Супрун думає, що Зеленському буває ніяково за свої жарти

20:37

Кучма у Мінську запропонував зняти блокаду з ОРДЛО

18:52

У Мінську домовились розробити новий механізм припинення вогню на Донбасі

18:05

КС визнав неконституційним встановлення мінімального віку для нарахування пенсії за вислугу років

17:37

Комітет Ради не підтримав звільнення Полторака з посади міністра оборони

17:24

Уряд схвалив звільнення 13 голів ОДА (список)

17:09

Зеленський: «Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту»

15:53

Кінець 5-річної історії: завтра Рада «доб’є» законопроект про ТСК для імпічменту

15:07

Савченко витратила на «з’їзд» 10 хвилин

14:16

Уряд змінив методику формування цін на газ для населення (документ)

13:29

Аваков заявив, що не піде у відставку

12:08

У Зеленського хочуть відтермінування запуску ринку електроенергії на рік

10:21

Зеленський передумав: начальнику Генштабу нема чого робить у Мінську

09:53

По країні оголошено штормове попередження

09:10

Улюблений Вовк Порошенка не зміг повернутися до НКРЕКП

08:14

Сьогодні Кучма повторно дебютує у Мінську

07:18

Доба ООС: троє наших військових загинули, ще трьох поранено

04 июня

22:23

Зеленський: потрібно разом з Польщею протидіяти «Північному потоку-2»

Дoбa ООС: один український військовий загинув, одного поранено

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 6 червня 2019 року говориться:

«5 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник вісім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

тричі поблизу села ВОДЯНЕ – з озброєння бойових машин піхоти, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту БОГДАНІВКА – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ – зі станкових протитанкових гранатометів;

в районі населеного пункту ПІЩЕВИК – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту ТАЛАКІВКА – з ручних протитанкових гранатометів;

в районі населеного пункту НОВОГРИГОРІВКА – з великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:

поблизу населеного пункту СТАРИЙ АЙДАР – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних;

в районі населеного пункту КРИМСЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм;

двічі поблизу населеного пункту ЗОЛОТЕ – з автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один український захисник отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 5 червня одного окупанта було знищено, ще чотирьох – поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»:

поблизу села ПАВЛОПІЛЬ – з озброєння бойових машин піхоти;

в районі села ВОДЯНЕ – зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

06 Июня 2019 07:14

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (5)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (4)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (15)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (0)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (16)

Урочистого рукостискання від Зеленського (7)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 