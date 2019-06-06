Дoбa ООС: один український військовий загинув, одного поранено

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 6 червня 2019 року говориться:

«5 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник вісім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

тричі поблизу села ВОДЯНЕ – з озброєння бойових машин піхоти, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту БОГДАНІВКА – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ – зі станкових протитанкових гранатометів;

в районі населеного пункту ПІЩЕВИК – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту ТАЛАКІВКА – з ручних протитанкових гранатометів;

в районі населеного пункту НОВОГРИГОРІВКА – з великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:

поблизу населеного пункту СТАРИЙ АЙДАР – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних;

в районі населеного пункту КРИМСЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм;

двічі поблизу населеного пункту ЗОЛОТЕ – з автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один український захисник отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 5 червня одного окупанта було знищено, ще чотирьох – поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»:

поблизу села ПАВЛОПІЛЬ – з озброєння бойових машин піхоти;

в районі села ВОДЯНЕ – зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються».