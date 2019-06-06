Рада проголосувала за закон про ТСК і імпічмент (документ) «За» - 279 голосів нардепів.

Нагадаємо, що Закон «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» був зареєстрований ще у 2014 року. Розділ IV закону присвячений процедурі імпічменту президента. Наводимо цей розділ: «Розділ IV ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТИМЧАСОВОЇ СЛІДЧОЇ КОМІСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Стаття 23. Порядок утворення та організація діяльності спеціальної слідчої комісії 1. Верховна Рада України утворює спеціальну слідчу комісію відповідно до статті 111 Конституції України та положень цього Закону для проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину. 2. Підставою для ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту та утворення спеціальної слідчої комісії є подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, підписи яких не відкликаються. 3. Подання, передбачене частиною другою цієї статті, має містити правове обґрунтування необхідності утворення спеціальної слідчої комісії та відомості, які вказують на наявність фактів чи обставин про вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину. До подання можуть додаватися документи і матеріали, що стосуються цього питання, або належним чином посвідчені їх копії. 4. Письмове подання, передбачене частиною другою цієї статті, без прийняття рішення про включення до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України розглядається на черговому після дня його внесення пленарному засіданні Верховної Ради України. 5. Верховна Рада України більшістю голосів народних депутатів України від її конституційного складу приймає рішення щодо ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту та включення його до порядку денного сесії Верховної Ради України як невідкладного. Про прийняття такого рішення Голова Верховної Ради України терміново повідомляє Президента України. 6. Термін діяльності спеціальної слідчої комісії з урахуванням календарного плану роботи Верховної Ради України не повинен перевищувати трьох місяців з дня утворення спеціальної слідчої комісії. У разі прийняття Верховною Радою України рішення про звинувачення Президента України діяльність спеціальної слідчої комісії продовжується на період до завершення розгляду процедури імпічменту. 7. До складу спеціальної слідчої комісії входять народні депутати України з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп), спеціальний прокурор та три спеціальні слідчі. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу спеціальної слідчої комісії подаються у письмовій формі депутатськими фракціями (депутатськими групами) у п'ятиденний строк з дня направлення до них письмового звернення. Якщо депутатська фракція (депутатська група) не запропонувала у встановлений строк представників до складу спеціальної слідчої комісії, комісія утворюється без участі представників цієї депутатської фракції (депутатської групи). 8. Зміст постанови Верховної Ради України про утворення спеціальної слідчої комісії має відповідати вимогам, передбаченим пунктами 1, 2, 3, 6 частини п’ятої та частинами сьомою, десятою, дванадцятою статті 4, статті 19 цього Закону. 9. Організація і порядок діяльності спеціальної слідчої комісії здійснюються відповідно до положень розділу II цього Закону з урахуванням особливостей, визначених статтями 24-30 цього Закону. Стаття 24. Повноваження спеціальної слідчої комісії 1. Спеціальна слідча комісія діє на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією України, цим Законом, Регламентом Верховної Ради України та прийнятими відповідно до них постановами Верховної Ради України з цього питання. 2. Спеціальна слідча комісія: 1) проводить розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, перевіряє наявність, повноту і обґрунтованість відповідних доказів; 2) проводить розслідування у разі виявлення під час строку повноважень спеціальної слідчої комісії інших обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину без додаткового прийняття рішення Верховною Радою України з цього питання і за наявності підстав готує відповідні пропозиції щодо проекту постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України. 3. З метою забезпечення всебічного, повного і об'єктивного розслідування спеціальна слідча комісія має право: 1) заслуховувати Президента України та захисника (захисників) його прав; 2) витребовувати необхідні документи, матеріали та інші відомості, що стосуються розслідування, у державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових, службових осіб, керівників (посадових осіб, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ і організацій, громадських об’єднань, засобів масової інформації та окремих громадян; 3) у разі потреби призначати експертизи та залучати фахівців для дослідження і оцінки доказів, визначати по два або більше представники спеціальної слідчої комісії і доручати їм бути присутніми під час проведення зазначених експертиз і досліджень та встановлення їх результатів; 4) запрошувати і заслуховувати у порядку, встановленому законом, громадян України (крім суддів та суддів Конституційного Суду України), які можуть повідомити про обставини щодо вчинення Президентом України державної зради чи іншого злочину. 4. Посадові особи (крім Президента України та захисника (захисників) його прав), службові особи, експерти, перекладачі та інші особи, запрошені спеціальною слідчою комісією для дачі показань як свідки, а також як експерти чи перекладачі, попереджаються у письмовій формі (розпискою) про кримінальну відповідальність за вчинення ними дій, зазначених у частині другій статті 37 цього Закону. 5. У разі вчинення посадовими особами (крім Президента України та захисника (захисників) його прав), службовими особами, експертами, перекладачами та іншими особами, запрошеними спеціальною слідчою комісією, дій, зазначених у частині другій статті 37 цього Закону, спеціальна слідча комісія направляє матеріали до відповідних правоохоронних органів для вирішення питання про притягнення винних осіб до відповідальності згідно із законом. Стаття 25. Спеціальний прокурор і спеціальні слідчі та вимоги до їх кандидатур 1. Постановою Верховної Ради України до складу спеціальної слідчої комісії при її утворенні включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. 2. На посади спеціального прокурора, спеціальних слідчих може бути рекомендована особа, яка відповідає таким вимогам: 1) є громадянином України та проживає на території України не менше 10 років; 2) володіє державною мовою; 3) має вищу юридичну освіту; 4) має не менш як десятирічний стаж роботи на посаді прокурора чи слідчого правоохоронних органів України; 5) не має судимості. 3. Кандидат на посаду спеціального прокурора чи спеціального слідчого подає до Верховної Ради України особову картку, декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, визначеною Національним агентством з питань запобігання корупції. 4. Кандидатури на посади спеціального прокурора, спеціальних слідчих попередньо розглядаються на засіданні комітету, до предмета відання якого належить таке питання, який надає Верховній Раді України висновки стосовно кожної кандидатури. 5. Матеріали і висновки відповідного комітету щодо кожної кандидатури для обрання спеціальним прокурором, спеціальними слідчими надаються народним депутатам України не пізніш як за три дні до дня розгляду питання про утворення спеціальної слідчої комісії. 6. Кандидат для обрання спеціальним прокурором, спеціальним слідчим може в будь-який час до початку голосування зняти свою кандидатуру. 7. Особи, обрані спеціальним прокурором, спеціальними слідчими, прикомандировуються до Верховної Ради України на час роботи спеціальної слідчої комісії та здійснюють свої службові повноваження у складі зазначеної спеціальної слідчої комісії лише відповідно до наданих їм на законних підставах доручень спеціальної слідчої комісії. Стаття 26. Повноваження спеціального прокурора 1. Спеціальний прокурор здійснює нагляд за додержанням законів України під час проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину. Спеціальний прокурор користуються повноваженнями прокурора, які встановлені Законом України «Про прокуратуру» та Кримінальним процесуальним кодексом України, (крім повноважень щодо внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку розслідування, затримання підозрюваного, застосування запобіжного заходу, повідомлення особі про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, продовження строку досудового розслідування, затвердження обвинувального акта та направлення його до суду). 2. Спеціальний прокурор перевіряє одержаний від спеціальних слідчих проект висновку спеціальної слідчої комісії та схвалює його або повертає із своїми письмовими зауваженнями і пропозиціями для доопрацювання та/або провадження додаткових слідчих дій. Стаття 27. Повноваження спеціального слідчого 1. Спеціальний слідчий провадить необхідні дії для перевірки та встановлення обставин, що є предметом розслідування спеціальної слідчої комісії. Спеціальний слідчий користується повноваженнями слідчого, які встановлені Кримінальним процесуальним кодексом України (крім повноважень щодо внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку розслідування, затримання підозрюваного, застосування запобіжного заходу, повідомлення особі про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, складання обвинувального акта). 2. Спеціальні слідчі завершують розслідування складенням проекту висновку спеціальної слідчої комісії, який після схвалення його спеціальним прокурором вноситься на розгляд спеціальної слідчої комісії. 3. У разі виникнення розбіжностей щодо складання чи схвалення проекту висновку спеціальної слідчої комісії, рішення щодо його змісту приймається на засіданні спеціальної слідчої комісії. Стаття 28. Особливості взаємодії спеціального прокурора і спеціальних слідчих із спеціальною слідчою комісією 1. Спеціальна слідча комісія може визначати напрями роботи спеціального прокурора та спеціальних слідчих. Члени спеціальної слідчої комісії не можуть втручатися в діяльність спеціального прокурора та спеціальних слідчих. 2. Про свою діяльність спеціальний прокурор і спеціальні слідчі інформують спеціальну слідчу комісію не рідше одного разу на місяць, якщо комісія не прийняла інше рішення. Стаття 29. Висновки і пропозиції спеціальної слідчої комісії 1. Спеціальна слідча комісія готує відповідно до статті 21 цього Закону висновки і пропозиції за дослідженими обставинами щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину і розглядає їх на засіданні спеціальної слідчої комісії та приймає рішення щодо них. 2. Висновки і пропозиції спеціальної слідчої комісії мають містити: 1) факти і обставини, що стали підставами для проведення розслідування; 2) відомості та обставини, встановлені спеціальною слідчою комісією; 3) відомості та обставини, що не підтвердилися; 4) факти і обставини, які не були перевірені, із зазначенням причин, з які перевірка не здійснювалася; 5) факти і обставини, що підтверджують або спростовують наявність у діяннях Президента України ознак державної зради або іншого злочину. 3. Спеціальна слідча комісія за наявності відповідних підстав готує та ухвалює висновок про звинувачення Президента України з урахуванням вимог до обвинувального акта, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України. За відсутності підстав для звинувачення Президента України спеціальна слідча комісія готує висновок про необхідність припинення процедури імпічменту. Висновок підписують голова та секретар спеціальної слідчої комісії. У разі незгоди з висновками і пропозиціями, які ухвалюються спеціальною слідчою комісією, член слідчої комісії, спеціальний прокурор чи спеціальний слідчий викладає в письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання спеціальної слідчої комісії. 4. Питання про висновки і пропозиції спеціальної слідчої комісії включається до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України без голосування і розглядається невідкладно. 5. Разом з висновками і пропозиціями спеціальної слідчої комісії народні депутати України - члени спеціальної слідчої комісії вносять на розгляд Верховної Ради України відповідно проект постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України чи проект постанови Верховної Ради України про припинення розгляду питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. 6. У разі прийняття Верховною Радою України рішення про звинувачення Президента України спеціальна слідча комісія готує проект постанови Верховної Ради України про звернення до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент Президента України та до Верховного Суду для одержання висновку про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину. 7. Конституційний Суд України та Верховний Суд невідкладно розглядають звернення Верховної Ради України, зазначені в частині шостій цієї статті, та не пізніш як у п'ятнадцятиденний строк з дня направлення до них такого звернення подають до Верховної Ради України відповідні висновки. 8. Після отримання відповідних висновків Конституційного Суду України, Верховного Суду спеціальна слідча комісія попередньо розглядає їх і готує доповідь щодо зазначених висновків для розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України, а народні депутати України - члени спеціальної слідчої комісії вносять проект постанови Верховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. 9. У разі отримання негативних висновків Конституційного Суду України чи Верховного Суду спеціальна слідча комісія готує відповідну інформацію для оголошення головуючим на пленарному засіданні Верховної Ради України про припинення процедури імпічменту. Стаття 30. Заходи соціального захисту спеціального прокурора і спеціальних слідчих 1. За спеціальним прокурором і спеціальними слідчими на період роботи спеціальної слідчої комісії зберігаються попередня робота (посада), а також заробітна плата».

"ОБКОМ" Версия для печати 06 Июня 2019 10:41 Опубликовать Tweet





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