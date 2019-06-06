Луценко нагадав команді Кучми-Зеленського, що статтю про фінансування тероризму ніхто не відміняв

Генеральний прокурор України Юрій Луценко зазначає, що торгівля з підприємствами на окупованих територіях можлива лише за їх реєстрації та сплати податків в Україні, як це було до 2017 року, інакше вона підпадає під статтю Кримінального кодексу України про фінансування тероризму.

«Після того як терористи «націоналізували» українську державну і приватну власність на території ОРДЛО, ідея зняти економічну блокаду означає легалізацію виплати податків терористичним утворенням і перекладання соціальних та комунальних видатків псевдореспублік на український бюджет. Така торгівля буде криміналом, що підпадає під статтю 258-5 КК про фінансування тероризму», - написав Луценко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Учора спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартін Зайдік розповів журналістам про пропозицію представника України Леоніда Кучми зняти економічну блокаду з окупованих територій Донбасу. За його словами, це «буде на розгляді в економічній підгрупі наступного разу».