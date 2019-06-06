 

06 июня

12:30

Нардепи спростили надання громадянства іноземцям-захисникам України

12:10

Рада не стала розглядати проект Зеленського про конфіскацію незаконних активів

11:47

У ГПУ підтвердили: підозру Ющенку надіслано

11:17

Голова ВР: заборона стріляти у відповідь – «це крок до капітуляції»

10:59

Луценко нагадав команді Кучми-Зеленського, що статтю про фінансування тероризму ніхто не відміняв

10:41

Рада проголосувала за закон про ТСК і імпічмент (документ)

08:47

Усі в сад: відбір «компетентних і професійних» «слуг народу» закінчено – у суботу з’їзд

07:14

Дoбa ООС: один український військовий загинув, одного поранено

05 июня

22:50

«Новий механізм припинення вогню» від Зеленського-Кучми простий – «не стріляти у відповідь»

22:29

У ГПУ вважають, що сину Луценка ще зарано давати пояснення щодо своїх успіхів у бізнесі

22:19

Порошенко вважає зняття блокади ОРДЛО «реалізацією російського сценарію»

22:01

«ЗЕ!Команда» визнала плагіат у промові Зеленського – і звинуватила в тому «команду Порошенка»

20:57

Супрун думає, що Зеленському буває ніяково за свої жарти

20:37

Кучма у Мінську запропонував зняти блокаду з ОРДЛО

18:52

У Мінську домовились розробити новий механізм припинення вогню на Донбасі

18:05

КС визнав неконституційним встановлення мінімального віку для нарахування пенсії за вислугу років

17:37

Комітет Ради не підтримав звільнення Полторака з посади міністра оборони

17:24

Уряд схвалив звільнення 13 голів ОДА (список)

17:09

Зеленський: «Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту»

15:53

Кінець 5-річної історії: завтра Рада «доб’є» законопроект про ТСК для імпічменту

15:07

Савченко витратила на «з’їзд» 10 хвилин

14:16

Уряд змінив методику формування цін на газ для населення (документ)

13:29

Аваков заявив, що не піде у відставку

12:08

У Зеленського хочуть відтермінування запуску ринку електроенергії на рік

10:21

Зеленський передумав: начальнику Генштабу нема чого робить у Мінську

09:53

По країні оголошено штормове попередження

09:10

Улюблений Вовк Порошенка не зміг повернутися до НКРЕКП

08:14

Сьогодні Кучма повторно дебютує у Мінську

07:18

Доба ООС: троє наших військових загинули, ще трьох поранено

04 июня

22:23

Зеленський: потрібно разом з Польщею протидіяти «Північному потоку-2»

Голова ВР: заборона стріляти у відповідь – «це крок до капітуляції»

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє про неприпустимість заборони стріляти у відповідь на атаки противника на Донбасі та називає це є капітуляцією перед РФ.


«Заборона стріляти у відповідь - це не крок до миру, а крок до капітуляції. Ми не дозволимо капітуляції України перед Росією», - заявив Парубій, відкриваючи ранкове пленарне засідання парламенту в четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України (ТКГ) Леонід Кучма на засіданні в Мінську в середу за дорученням президента Володимира Зеленського оголосив ініціативу про те, що українські військовослужбовці не мають відкривати вогонь у відповідь на атаки російського агресора.

Учора відбулося засідання ТКГ у Мінську. Кучма повідомив, що ТКГ обговорювала проблеми безпеки. Однією з домовленостей стала вказівка не лише моменту початку «режиму тиші», але і механізму його впровадження.

«Це принципово. Оскільки жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом маємо показати, що хочемо цього «режиму тиші». Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, також необхідна заборона на обстріл цивільних об'єктів - шкіл, дитячих садів. До 19 червня група має розробити пропозиції. Ми маємо 19-го їх затвердити», - наведено слова Кучми на сайті Зеленського.

ДИВ. ТАКОЖ: «Новий механізм припинення вогню» від Зеленського-Кучми простий – «не стріляти у відповідь» А ще краще: відібрати у військових зброю


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

06 Июня 2019 11:17

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (5)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (4)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (15)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (0)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (16)

Урочистого рукостискання від Зеленського (7)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 