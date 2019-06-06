Голова ВР: заборона стріляти у відповідь – «це крок до капітуляції»

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє про неприпустимість заборони стріляти у відповідь на атаки противника на Донбасі та називає це є капітуляцією перед РФ.

«Заборона стріляти у відповідь - це не крок до миру, а крок до капітуляції. Ми не дозволимо капітуляції України перед Росією», - заявив Парубій, відкриваючи ранкове пленарне засідання парламенту в четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України (ТКГ) Леонід Кучма на засіданні в Мінську в середу за дорученням президента Володимира Зеленського оголосив ініціативу про те, що українські військовослужбовці не мають відкривати вогонь у відповідь на атаки російського агресора.

Учора відбулося засідання ТКГ у Мінську. Кучма повідомив, що ТКГ обговорювала проблеми безпеки. Однією з домовленостей стала вказівка не лише моменту початку «режиму тиші», але і механізму його впровадження.

«Це принципово. Оскільки жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом маємо показати, що хочемо цього «режиму тиші». Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, також необхідна заборона на обстріл цивільних об'єктів - шкіл, дитячих садів. До 19 червня група має розробити пропозиції. Ми маємо 19-го їх затвердити», - наведено слова Кучми на сайті Зеленського.

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