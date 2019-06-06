У ГПУ підтвердили: підозру Ющенку надіслано

У Генеральній прокуратурі України підтверджують, що третій президент Віктор Ющенко підозрюється у заволодінні комплексом будівель і споруд резиденції «Межигір'я» і будинком у с. Нові Петрівці (Київська обл.), а також земельними ділянками загальною вартістю 540 млн грн.

Як повідомила агентству Інтерфакс-Україна прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган, 24 травня 2019 р. під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, відкритому 25 грудня 2015 року, було складено і відправлено письмове повідомлення про підозру Ющенку.

«Він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів державним майном - комплексом будівель і споруд урочища Межигір'я і будинком у с. Нові Петрівці, земельними ділянками, на яких він розташований, загальною вартістю 540 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК України)», - поінформувала Сарган.

Раніше народний депутат Сергій Лещенко заявив про те, що Генпрокуратура повідомила Ющенку про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України в справі про виведення резиденції «Межигір'я» з державної власності в 2007 році.