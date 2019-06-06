Нардепи спростили надання громадянства іноземцям-захисникам України

Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект №3433 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України)».

За документ проголосували 230 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Законом визначається термін «участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України» по відношенню до іноземців і осіб без громадянства, які надавали практичну допомогу підрозділам, які брали участь в антитерористичній операції (АТО).

Також передбачається визнати іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності України, такими, що перебувають на законних підставах на території України, і надати можливість таким особам отримати посвідку на проживання в Україні на час участі в захисті територіальної цілісності і недоторканності України.

Крім того передбачається встановлення обмежень щодо добровільного або примусового повернення таких іноземців та осіб без громадянства в державу-агресор або країни, які не визнають територіальну цілісність України або підтримують агресію проти України.

Так, цим законопроектом передбачено внести зміни і до закону «Про громадянство України», щоб закріпити норму про спрощений порядок прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які надавали практичну допомогу в захисті територіальної цілісності і недоторканності України.

Рада прийняла за основу даний законопроект у жовтні 2018 року. Його підтримали 252 парламентаря.