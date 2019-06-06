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Ющенко вже був у слідчого ГПУ
Екс-президент вважає, що його справа має «політичний контекст».
Про це Віктор Ющенко написав у Facebook:
«Шановні співгромадяни!
Так, дійсно, 4 червня цього року за викликом я прибув до слідчого Генеральної прокуратури, де мені було повідомлено про підозру.
Коротко суть вказаної підозри зводиться до того, що нібито я з 2002 (мабуть, 2007? – «Обком») року вступив у змову з Януковичем щодо заволодіння ним урочища Межигір’я.
Не бачу приводу ховатися або прикидатися хворим, як це стало модним.
Всілякі обвинувачення відкидаю, бо не бачу ані підстав, ані доказів. В суді я це беззаперечно доведу!
Чи є у справі політичний підтекст? Очевидно, є.
Суспільство бачить, як поступово знята відповідальність практично з усіх фігурантів гучних справ щодо сепаратизму, державної зради та вбивств на Майдані.
Тому доводиться вишукувати нові гучні справи, імітувати бурну діяльність».
ДИВ. ТАКОЖ: У ГПУ підтвердили: підозру Ющенку надіслано
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