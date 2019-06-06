Ющенко вже був у слідчого ГПУ

Екс-президент вважає, що його справа має «політичний контекст».

Про це Віктор Ющенко написав у Facebook:

«Шановні співгромадяни!

Так, дійсно, 4 червня цього року за викликом я прибув до слідчого Генеральної прокуратури, де мені було повідомлено про підозру.

Коротко суть вказаної підозри зводиться до того, що нібито я з 2002 (мабуть, 2007? – «Обком») року вступив у змову з Януковичем щодо заволодіння ним урочища Межигір’я.

Не бачу приводу ховатися або прикидатися хворим, як це стало модним.

Всілякі обвинувачення відкидаю, бо не бачу ані підстав, ані доказів. В суді я це беззаперечно доведу!

Чи є у справі політичний підтекст? Очевидно, є.

Суспільство бачить, як поступово знята відповідальність практично з усіх фігурантів гучних справ щодо сепаратизму, державної зради та вбивств на Майдані.

Тому доводиться вишукувати нові гучні справи, імітувати бурну діяльність».

ДИВ. ТАКОЖ: У ГПУ підтвердили: підозру Ющенку надіслано