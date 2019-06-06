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Королевська прикрасила собою першу десятку «Оплати за життя»
Партія «Опозиційна платформа - За життя» 6 червня представила список кандидатів на вибори до Верховної Ради України.
Про це було оголошено на з'їзді політсили, повідомляє РБК-Україна.
На з’їзді було представлено першу десятку депутатів. До неї увійшли Юрій Бойко, Вадим Рабинович, Віктор Медведчук, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін, Нестор Шуфрич, Василь Німченко, Сергій Ларін, Сергій Дунаєв та Тарас Козак.
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