Від 3 до 6 з половиною: оголошено вирок вбивцям Катерини Гандзюк

Покровський райсуд Дніпропетровської області затвердив угоду зі слідством обвинувачених у нападі на громадську діячку Катерину Гандзюк і призначив їм покарання.

Рішення суду зачитали на засіданні 6 червня, пише Українська правда.

Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука - до 6 років в'язниці.

Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок - 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

Усіх обвинувачених зобов’язали сплатити 50 тис. грн. на покриття судових витрат.

Обвинувачені раніше визнали свою провину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

За даними обвинувачення, Сергій Торбін на замовлення осіб, імена яких не називалися, схилив інших обвинувачених – Микиту Грабчука, Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського та Віктора Горбунова – до участі в замаху.

Нагадаємо:

3 червня усі п’ятеро обвинувачених у замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк визнали свою провину і пішли на угоду зі слідством.

У травні поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк.

1 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а через 2 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.