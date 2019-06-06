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Зеленський відповів на петицію «За відставку Зеленського»

Відповідь Зеленський знайшов у Конституції.


Відповідь розміщена на сайті Зеленського:

«Шановні автори та підписанти петиції про мою відставку!

Згідно з чинним законодавством маю відповісти на ваше звернення та вимогу.

Кожен свідомий і відповідальний громадянин знає, що Конституція України чітко визначає умови, за яких Президент країни має залишити свою посаду. Їхній перелік зазначений у статті 108 Основного Закону нашої з вами держави.

Отже, «повноваження Президента України припиняються достроково у

разі:

1) відставки;

2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

3) усунення з поста в порядку імпічменту;

4) смерті».

З об’єктивних і, сподіваюся, зрозумілих вам причин залишити свою посаду відповідно до пунктів 1, 2 та 4 я не можу.

По-перше, я не можу знехтувати волею 73% виборців, які взяли участь у голосуванні у другому турі виборів Президента України та підтримали мою кандидатуру.

По-друге, я, звісно, втомлююсь (особливо у старому офісі з привидами комунізму в шафах), але в цілому непогано почуваюся. І планую й надалі підтримувати добру фізичну форму.

З іншого боку, хочу запропонувати вам вимагати у народних депутатів України якомога швидшого голосування за проект Закону «Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)», який був поданий мною до Верховної Ради 29 травня цього року.

Підтримка народними обранцями цього законопроекту, яким я починаю боротьбу за зняття недоторканності з усіх без винятку посадовців та процес жорсткого очищення влади від старих корумпованих політиків, дасть змогу вам домагатися моєї відставки у законний, а головне - реальний спосіб.

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ»

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"ОБКОМ"

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06 Июня 2019 17:11

 

 

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Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (5)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (4)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (15)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (0)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (18)

Урочистого рукостискання від Зеленського (7)

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