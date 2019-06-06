Партія Медведчука-Рабіновича буде боротися проти української мови, церкви і за «комунізацію»

Навіть «Опоблок» ахметівців єднатися з цими потворами не став.

Кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що партія «Опозиційна платформа – За життя» буде брати участь у парламентських виборах 21 липня, але без об’єднання з «Опозиційним блоком». Про це він заявив на з’їзді партії 6 червня, повідомляє Українська правда.

Втім Медведчук та інші нардепи партії під час з'їзду підтримували риторику «об’єднання».

За словами Бойка, команда «Опозиційної платформи – За життя» буде боротися за скасування закону про мову, скасування закону про освіту, скасування закону про люстрацію, скасування закону про декомунізацію, перейменування церкви.

Також на з'їзді нардеп Льовочкін назвав «майбутнього прем'єр-міністра» від партії - Бойка.

Раніше декілька джерел повідомляли, що «Опоблок» і «Опоплатформа» готові возз‘єднатися задля походу на дострокові вибори парламенту.

ДИВ. ТАКОЖ: Королевська прикрасила собою першу десятку «Оплати за життя»