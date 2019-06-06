Кучма розкрив тонкощі своєї тактики «не стріляти у відповідь»: бойовики можуть спокійно стріляти під прикриттям цивільних об'єктів

Власне, вони так і робили завжди, ще за часів боїв за Слав’янськ.

Представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кучма вважає, що українська сторона не повинна відповідати на провокаційні обстріли в разі, якщо вони здійснюються з боку цивільних об'єктів.

«Є ще одна проблема - це провокаційні обстріли, коли заїжджає якась установка або в дитячий садок, або до якогось житлового будинку, або взагалі в населений пункт і здійснює обстріл нашої території. Скажіть, будь ласка, ми можемо, якщо бачимо, що це відбувається, наприклад, з дитячого садка, давати відповідь?» - сказав він на прес-конференції у четвер.

Кучма наголосив, що вогонь у відповідь треба завжди давати, коли йдуть бойові дії на відповідній території, де немає населених пунктів тощо.

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів про те, чи полягає пропозиція української сторони в тому, щоб не відповідати на обстріли лише в тих випадках, коли вони йдуть з боку цивільних об'єктів, Кучма сказав: «Абсолютно. Коли ми чітко розуміємо, що це провокаційні обстріли».

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