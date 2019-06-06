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Суд Амстердаму винесе рішення у справі про «скіфське золото» у липні

Апеляційний суд Амстердама повідомив, що винесе рішення у справі про «скіфське золото» не 11 червня, як очікувалося, а 16 липня.


«Рішення буде лише в письмовому вигляді, відкритого засідання не буде», – вказали у прес-службі суду, інформує Радіо Свобода.

Повідомляється, що рішення оприлюднять разом із прес-релізом на сайті Rechtspraak.nl о 11-й за місцевим часом.

У березні Апеляційний суд Амстердама назвав орієнтовною датою винесення рішення у справі про «скіфське золото» – 11 червня. 11 березня цей суд почав розглядати апеляцію музеїв анексованого Росією Криму на рішення про повернення Україні колекції «скіфського золота».

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв з колекції «Крим – золотий острів у Чорному морі» (так зване «скіфське золото») повинні бути повернуті в Україну.

Колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року, ще до того, як півострів незаконно анексувала Росія. Через анексію Росією Криму (яку Нідерланди не визнають) виникло запитання, кому повертати кримську колекцію.


"ОБКОМ"

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06 Июня 2019 19:07

 

 

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