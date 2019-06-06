 

06 июня

21:13

У РФ заявили, що не зупинятимуть транзит газу через Україну наступного року

20:49

Джерела у КС стверджують: е-декларування для громадських активістів-антикорупціонерів визнано неконституційним

20:26

У Зеленського підтвердили: зняття блокади – ініціатива росіян та ватажків бандформувань ОРДЛО. І назвали умови розблокування

20:00

Конституційний суд обмежив повноваження НАБУ на вимогу Коломойського

19:30

Представник ОБСЄ заявив, що зняття «блокади» - ідея ОРДЛО і РФ

19:07

Суд Амстердаму винесе рішення у справі про «скіфське золото» у липні

18:13

Кучма розкрив тонкощі своєї тактики «не стріляти у відповідь»: бойовики можуть спокійно стріляти під прикриттям цивільних об

17:56

Кучма «заспокоїв»: рішення про зняття блокади ОРДЛО будуть приймати не в Мінську, а на РНБО

17:42

У неділю почне курсувати дизель Мукачево – Кошице - Мукачево: квітки вже у касах

17:23

Партія Медведчука-Рабіновича буде боротися проти української мови, церкви і за «комунізацію»

17:11

Зеленський відповів на петицію «За відставку Зеленського»

16:52

Від 3 до 6 з половиною: оголошено вирок вбивцям Катерини Гандзюк

15:58

Королевська прикрасила собою першу десятку «Оплати за життя»

15:39

Прийняти новий виборчий кодекс Рада зможе лише у липні

14:31

Ющенко вже був у слідчого ГПУ

13:54

Рада відмовилась звільняти Клімкіна, Полторака і Грицака

12:30

Нардепи спростили надання громадянства іноземцям-захисникам України

12:10

Рада не стала розглядати проект Зеленського про конфіскацію незаконних активів

11:47

У ГПУ підтвердили: підозру Ющенку надіслано

11:17

Голова ВР: заборона стріляти у відповідь – «це крок до капітуляції»

10:59

Луценко нагадав команді Кучми-Зеленського, що статтю про фінансування тероризму ніхто не відміняв

10:41

Рада проголосувала за закон про ТСК і імпічмент (документ)

08:47

Усі в сад: відбір «компетентних і професійних» «слуг народу» закінчено – у суботу з’їзд

07:14

Дoбa ООС: один український військовий загинув, одного поранено

05 июня

22:50

«Новий механізм припинення вогню» від Зеленського-Кучми простий – «не стріляти у відповідь»

22:29

У ГПУ вважають, що сину Луценка ще зарано давати пояснення щодо своїх успіхів у бізнесі

22:19

Порошенко вважає зняття блокади ОРДЛО «реалізацією російського сценарію»

22:01

«ЗЕ!Команда» визнала плагіат у промові Зеленського – і звинуватила в тому «команду Порошенка»

20:57

Супрун думає, що Зеленському буває ніяково за свої жарти

20:37

Кучма у Мінську запропонував зняти блокаду з ОРДЛО

Конституційний суд обмежив повноваження НАБУ на вимогу Коломойського

КС визнав неконституційним положення пункту 13 частини першої статті 17 закону «Про Національне антикорупційне бюро України».


Про це повідомляється на сайті суду.

Відповідне рішення було ухвалене за конституційною скаргою АТ «Запорізький завод феросплавів» під час закритої частини пленарного засідання Другого сенату КС.

Відповідне провадження КСУ відкрив у жовтні 2018 року за скаргою акціонерного товариства «Запорізький завод феросплавів» - підприємства, що контролюється групою «Приват2 Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Там вважали неконституційним повноваження НАБУ звертатися до суду з цивільними позовами щодо визнання недійсними угод фігурантів кримінальних розслідувань у топ-корупції.

Раніше у «Центрі протидії корупції» повідомляли, що скасування через суд таких угод — це механізм зупинки корупційних схем на час, поки ще йде розслідування у справі та ще не винесені вироки.

Загалом за 4 роки роботи НАБУ подало 42 позови, за якими визнали недійсними 92 сумнівні угоди. До держпідприємств мали повернутися 7 млрд грн.

Після ухвалення КСУ цього рішення НАБУ більше не зможе оскаржувати угоди, доки ще триває розслідування.


Економічна правда

Версия для печати  Версия для печати

06 Июня 2019 20:00

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (5)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (5)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (15)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (0)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (18)

Урочистого рукостискання від Зеленського (7)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 