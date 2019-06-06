У Зеленського підтвердили: зняття блокади – ініціатива росіян та ватажків бандформувань ОРДЛО. І назвали умови розблокування

Умови, зокрема, таки: скасування в ОРДЛО «рубльової зони» і незаконних рішень про «націоналізацію» окупантами підприємств.

Прес-секретар Зеленського Юлія Мендель оприлюднила «Повідомлення щодо торгівельних обмежень з ОРДЛО, тобто рішення РНБО щодо невідкладних заходів із протидії гібридним загрозам національній безпеці України»:

«Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи йшлося про те, що така проблема існує і вона потребує вирішення. Але – наголошуємо - винятково у форматі двостороннього руху: відповідні обмеження було запроваджено, за рішенням РНБО у березні 2017 року у відповідь на впровадження рубльової зони та псевдонаціоналізацію українських державних та приватних підприємств, серед іншого – і з іноземним капіталом, а також приватної власності наших співгромадян, які перебували на території ОРДЛО, а також припинення сплати податків з тих територій в Україну.

Відповідні обмеження, крок за кроком, можуть бути зняті лише - наголошуємо - у відповідь на поступове повернення в українське правове поле.

Ця тема піднімалася за ініціативою російської сторони та ватажків збройних формувань, у зв`язку з чим Президент Леонід Кучма зазначив, що якщо таке бажання дійсно є, то за умови вирішення питання скасування рубльової зони, скасування незаконних рішень про псевдонаціоналізацію, ми готові відновлювати питання економічної реінтеграції на умовах повернення в українське правове поле, відповідно до Мінських домовленостей.

Наріжним каменем для української делегації є національні інтереси нашої держави, її територіальна цілісність і суверенітет. Принципова позиція - всі дії з врегулювання мають взаємними, двосторонніми, у повній відповідності до українського законодавства.

Хочемо принагідно нагадати тим, хто сьогодні почав нагнітати паніку розмовами про капітуляцію, що дві майже капітуляції України у Мінську вже відбувалися – перша після Іловайську, друга після Дебальцева. Президент Володимир Зеленський, як всі представники України у ТКГ, натомість, прагне здобути у Мінську перемогу для України», - стверджує Мендель.