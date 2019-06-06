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Джерела у КС стверджують: е-декларування для громадських активістів-антикорупціонерів визнано неконституційним

Конституційний Суд України визнав такими, що не відповідають Конституції, деякі положення законів «Про запобігання корупції» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб».


Про повідомило агентству Інтерфакс-Україна джерело в КС.

Згідно з рішенням суду, включення антикорупціонерів до переліку осіб, які мають подавати електронні декларації, є неконституційним.

Як повідомлялося, 20 липня 2018 року до Конституційного Суду було направлено подання 65 народних депутатів щодо неконституційності електронного декларування для громадських активістів-антикорупціонерів.

22 березня 2018 року Верховна Рада відмовилася розглядати законопроекти, що скасовують або переносять термін подання електронних декларацій про майно і доходи представниками громадських організацій, які провадять антикорупційну діяльність. Народні депутати не проголосували за жоден із трьох відповідних законопроектів (№6271, №8120 та №8120-1) для включення їх до порядку денного та розгляду.


"ОБКОМ"

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06 Июня 2019 20:49

 

 

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