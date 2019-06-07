У Зеленського вважають, що закону про ТСК для імпічменту замало

Представник Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук підкреслює, що процедуру імпічменту президента повинен регламентувати окремий закон, оскільки це окрема конституційно-правова процедура.

«Процедуру імпічменту повинен регламентувати окремий закон, тому що імпічмент - це окрема конституційно-правова процедура. Вона не може бути захована ні в регламенті Верховної Ради, як це є сьогодні, ні в законі про ТСК, як пропонується цим новим законом», - сказав він в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1 + 1» у четвер.

Стефанчук зазначив, що регламент Верховної Ради визначає тільки порядок роботи парламенту, а прийнятий парламентом 6 червня закон про ТСК регламентує діяльність тимчасових слідчих комісій.

«Імпічмент - це більш широка процедура, яка виходить за рамки діяльності і Верховної Ради, і тимчасових слідчих комісій, тому що містить у собі і діяльність Конституційного суду, і Верховного суду, і інші процедурні речі», - вказав він.

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