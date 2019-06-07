Вночі Печерський суд звільнив з-під варти підозрюваного у вбивстві «Сармата»

Печерський районний суд Києва під час засідання в ніч з 6 на 7 червня відпустив під домашній арешт Михайла Сігіду, якого підозрюють в організації вбивства активіста Віталія Олешка («Сармата»).

Про це повідомила журналістка програми «Схеми» Наталя Седлецька у Facebook:

«Всі сплять - Печерський районний суд працює.

Буквально щойно, посеред ночі, Печерський суд нашвидкоруч провів неанонсоване засідання.

Суддя Вовк відпустив з-під варти Михайла Сігіду - головного підозрюваного в організації вбивства бердянського активіста Віталія «Сармата» Олешка.

Друзі Олешка переконані, що його вбили через боротьбу з місцевою владою і народним депутатом Олександром Пономарьовим, який по факту контролює Бердянськ і місцеві силові структури.

А затриманий Сігіда – не тільки головний підозрюваний в організації вбивства, а й ключова людина, яка могла б дати свідчення щодо справжнього замовника.

Журналісти ретельно стежили за кожною спробою витягти Сігіду з-під варти, регулярно ходили на суди. Резонанс ламав цей план.

Цього разу все організували по-тихому, суду довелось засідати посеред ночі.

І вже завтра Сігіда має вирушити до Бердянська «під домашній арешт» (кінець цитати).

Михайла Сігіду затримали в Бердянську 14 вересня 2018 р. Його підозрюють в організації вбивства Віталія Олешка. 16 грудня затримали Євгена Бродського, якого підозрюють у тому, що він замовив вбивство «Сармата».

31 липня 2018 року, близько полудня, в Бердянську невідомий вистрілив у Віталія Олешка, після чого зник з місця події. Від отриманих травм Віталій помер.

Друзі Олешка переконані, що його вбили через боротьбу з місцевою владою і народним депутатом Олександром Пономарьовим.