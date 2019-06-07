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Аваківській соціаліст Кива пішов шити до Рабіновича

Колишній радник міністра внутрішніх справ Ілля Кива вирішив балотуватися до Верховної Ради за списком партії «Опоплатформа - За життя» Рабіновича-Медведчука.


Про це повідомив сайт СПУ, яку Кива очолював:

«Ілля Кива склав повноваження голови Соціалістичної партії України. Його відставку прийняв черговий з'їзд, який відбувся 5 червня. Рішенням з'їзду було обрано нового голову партії - Сергій Чередніченко», - зазначається в повідомленні.

«Ми прийняли пропозицію приєднатися до потужної прогресивної команди «Опозиційна платформа - За життя». Ми зробили наш крок для того, щоб зшити Україну», - сказав Кива.

(Рабінович і Кива, фото Страна.ua)

До речі, у списку «Оплати за життя» є ще одна видатна постать – колишній мер Слав’янська Неля Штепа, яку судили-судили, та й відпустили.

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"ОБКОМ"

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07 Июня 2019 09:04

 

 

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