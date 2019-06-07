Росіяни захопили українські FM-частоти в окупованому Криму

На більшості радіочастот чути російські станції.

У восьми населених пунктах на півночі півострова всі українські частоти незаконно зайняті російськими станціями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримську правозахисну групу.

Також повідомляється, що в 11 населених пунктах українське FM-мовлення зафіксовано частково, однак на більшості частот чути російські станції. При цьому на підконтрольній території Україні біля КПВВ «Чонгар» і «Чаплинка» чутний сигнал двох російських радіостанцій.

Це підтверджує моніторинг «Кримської правозахисної групи», проведений в травні 2019 року.

Правозахисники з допомогою автомагнітол провели моніторинг поширення радіосигналу українських FM-радіостанцій в 19 населених пунктах північного Криму: міста Армянськ, Красноперекопськ, Джанкой і населених пунктах, розташованих вздовж основних автошляхів - Ішунь, Зелена Нива, Вишнівка, Червоноармійське, Істочне, Новоолександрівка, Мартинівка, Солоне озеро, Завіт-Ленінський, Ермаково, Придорожнє, Передмостове, Зарічне, Овочеве, Лобанове, Воїнка

Також моніторинг був проведений у КПВВ «Чонгар» і «Чаплинка» з обох сторін адміністративного кордону з окупованим Кримом.

«Російська влада практично заблокувала українське FM-мовлення на півострові, незаконно захопивши українські радіочастоти і фактично позбавивши громадян України доступу до інформації незалежних українських радіостанцій», - йдеться в повідомленні правозахисників.

Також зазначається, що постійно посилюється інформаційна ізоляція Криму, що не тільки грубо порушує свободу слова, але і дає державі-окупанту додаткові можливості для подальшого порушення прав і свобод людини на півострові.

Раніше повідомлялося, що згідно моніторингу правозахисників, який було проведено в березні-квітні 2019 року, РФ повністю або частково глушить сигнал 7 українських радіостанцій в 20 населених пунктах на півночі півострова.