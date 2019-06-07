Зеленський сподівається, що Росія «відновить контроль» над бандами ОРДЛО. Ніби РФ його колись втрачала

Говорячи словами друга Зеленського Б. Шефіра, Путін «не маніяк, не псих, а розумна людина», - то бойовики маніяки дурні.

Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського на Донеччині та інших населених пунктів в ніч проти 7 червня, внаслідок яких двоє українських військових загинули, а десятеро отримали поранення, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.

Про це повідомляє прес-служба Зеленського у Facebook, пише УНІАН.

«Кричуще порушення Мінських угод – застосування артилерії – свідчить щонайменше про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами», – сказав Зеленський.

«Обстріли українських військових – очевидна спроба вкотре зірвати процес перемовин щодо припинення вогню. Хоч би хто віддав наказ – Збройні сили України відповідатимуть жорстко та відповідно до ситуації. А на дипломатичному рівні наша позиція про необхідність припинення вогню та звільнення полонених залишиться твердою та незмінною», – додав Зеленський.

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