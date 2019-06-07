У Кремлі не угледіли сенсу в пропозиції Зеленського

Лише Україна з усіх діючих учасників нормандського формату вважає за доцільне його розширення, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Наскільки ми знаємо, всі учасники нормандського формату, за винятком України, досі не бачили доцільності в розширенні цього формату», - сказав Пєсков журналістам, коментуючи пропозицію Зеленського розширити нормандський формат за рахунок США та Великої Британії.

До нормандського формату щодо врегулювання ситуації на Донбасі входять Україна, Німеччина, Росія, Франція.

За словами прес-секретаря глави РФ, «поки що можна констатувати, що сам по собі формат досить нерезультативний через те, що Київ не поспішав із виконанням Мінських домовленостей».

«В умовах такої низької ефективності говорити про розширення, напевно, навряд чи можливо», - додав він.

Водночас Пєсков зауважив, що, «з іншого боку, все залежить від того, яку саме позицію займе наразі Київ, але цього ми поки що не знаємо».