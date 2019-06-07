«Єврооптимістка» Заліщук вирішила пролетіти повз Ради як самовисуванка

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Ясна річ, трійцю колишніх «європорошенківці» Заліщук-Лещенко-Мустафа жодна нормальна партія до свого передвиборчого списку не запросить - бо «токсичні».


Нардеп Світлана Заліщук сьогодні написала у Facebook такий собі «оптимістичний» пост відчаю. Наводимо цей незрівняний «політичний заповіт» повністю:

«Мажоритарка, так мажоритарка.

Друзі, я наважилася і піду на парламентські вибори по мажоритарному округу. Самовисуванкою.

Усвідомлюю, що це буде дуже не проста боротьба. Можливо, найскладніша за увесь мій професійний шлях – психологічно, фізично, ресурсно. Але так само усвідомлюю, що цей досвід мені дуже необхідний. Більше того, якщо не піду – знаю, що це буде компромісом з власними страхами, з бажанням залишитися в зоні комфорту, з інстинктом повісити відповідальність на когось. Буде складно собі це пробачити.

Навіщо мені це потрібно?

Це треба не лише мені, але нашому поколінню – свідомо перейти в лігу зрілої політики. Потрібно скласти почесні обладунки траблмейкерів, і вдягнути відповідальність за країну, яка змушує зовсім інакше вибудовувати політичну систему координат. Це дозволить нам, коли завтра ті з небагатьох демократичних лідерів (що мають підтримку) вирішать не продовжувати політику з якихось причин, не думати про працевлаштування кимось, а бути готовими й здатними стати біля керма.

У нинішньому складі парламенту є кілька десятків людей, які не прогнулися, показали свою ефективність, зробили чимало важливих справ для України. Я би дуже хотіла їх побачити в наступному скликанні або ж у виконавчій владі. І це не данина его чи неможливість розстатися зі статусом. Це розуміння, що таких солдатів на політичному фронті одиниці, і вони потрібні Україні. Більшість косять різні політичні недуги. Однак склалася цікава ситуація, коли нинішня Рада переживає політичну люстрацію запитом суспільства на нове та відповіддю декого з нових політиків на цей запит. Можна по-різному ставитися до такого розкладу, але вихід у нас один – довести свою правду через відкриту чесну боротьбу за довіру людей. Іншого не бачу.

Можливість будувати європейську некорупційну неолігархічну гідну Україну – це не політична даність, це один зі сценаріїв, який конкурує з Ротердамами+, гладковськими і т д. І в них точно більше продюсерської спроможності ці сценарії реалізовувати, як показує історія. Після президентських виборів поки неясно, які шальки переважать. Але мій особистий похід на мажоритарку – це спроба додати ваги правильним шалькам.

Документи до ЦВК здаю найближчим часом. Всі деталі, де коли куди приїжджати для допомоги з агітацією – розкажу незабаром.

Принагідно звертаюся до демократичних партій, які вже оголосили похід на вибори – Голосу, Громадянської позиції, Самопомочі, Сили людей, Демальянс – визначатися з єдиними демократичними кандидатами в мажоритарних округах й уникнути конкуренції там, де вона допоможе проходу негідникам.

З Богом...» (кінець цитати)

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"ОБКОМ"

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07 Июня 2019 12:48

 

 

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