НАБУ оцінило «проколомойське» рішення КС: суд «ліквідував ефективний інструмент знищення корупційних схем на держпідприємствах»

Рішення Конституційного Суду України, який позбавив Національне антикорупційне бюро України права «через суд анулювати незаконні угоди, захищає організаторів корупційних схем і, фактично, узаконює розкрадання коштів державних підприємств через закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами».

Про це йдеться у повідомленні НАБУ:

«Його (це рішення – «Обком») КСУ ухвалив 5 червня 2019 року за скаргою «Запорізького заводу феросплавів».

Право подавати позови про визнання угод недійсними, яким НАБУ наділено профільним законом від початку заснування, стало ефективним інструментом припинення дії корупційних схем на державних підприємствах. За чотири роки роботи суди задовільнили 35 позовів Національного бюро, анулювавши 97 правочинів. Відповідні рішення набули законної сили, що створило підґрунтя для повернення державі понад 6 млрд грн.

Сторонами цих правочинів були: ПАТ «Укрнафта», ТОВ «Котлас», ПАТ «Азот», ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Запорізький завод феросплавів», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПрАТ «ХК «Енергомережа», Акціонерне товариство «Харківобленерго», Комунальне підприємство «Харківводоканал», ТОВ «Трансфербутік», ПАТ «Укрзалізниця», Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця», ТОВ «Вог Аеро Джет» (перейменовано в ТОВ «Воленс Трейд»), ДП «Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України», ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», ДП «Адміністрація морських портів», ТОВ «Техморгідрострой», ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», ТОВ «Дантрейд ЛТД», ТОВ «Торгівельний дім-Ресурс».

У всіх цих випадках НАБУ в суді довело, що відповідні договори, укладені держкомпаніями, їм зашкодили: призвели до завдання збитків або недоотримання доходів. Завдяки рішенню КС левова частка цих кабальних угод може бути знову відновлена у судовому порядку.

Крім того, рішення судів про незаконність угод та їхнє анулювання є елементами доказової бази у кримінальних провадженнях щодо корупції на державних підприємствах, яку розслідують детективи Національного бюро. Через рішення КСУ ці докази можуть бути визнані недопустимими у кримінальному процесі.

Відтак, за своїми наслідками рішення КСУ може виявитися фатальним для всієї антикорупційної реформи країни. Воно суттєво посилює позиції організаторів корупційних схем і фактично позбавляє державні підприємства можливості повернути вкрадені в них ресурси.

Нагадуємо, що це вже вдруге Конституційний Суд приймає рішення, яке завдає удару по антикорупційній реформі. Раніше він визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу щодо незаконного збагачення. Відтак мільйонні статки, отримані з джерел, законність яких не доведена, в Україні, більше не вважаються карним злочином. НАБУ і САП закрили повністю 27 кримінальних проваджень і 38 — в частині ст.368-2 КК України. Загальна суму статків, законність походження яких досліджували детективи НАБУ у цих справах, становила понад 500 млн грн».

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