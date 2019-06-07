 

07 июня

15:28

«Опоблок» об’єднався з партіями Мураєва, Бондара і Гепи: на радощах Вілкул забув назву своєї партії (фото)

14:32

Гройсман назвав першу п'ятірку списку своєї партії: освіта, культура та Мінстець

13:51

Саакашвілі відмовився очолити «УДАР» через «альянс» Кличка з Порошенком

13:19

У Міжнародному Суді ООН завершено «другий раунд» аргументів України

13:00

НАБУ оцінило «проколомойське» рішення КС: суд «ліквідував ефективний інструмент знищення корупційних схем на держпідприємствах»

12:48

«Єврооптимістка» Заліщук вирішила пролетіти повз Ради як самовисуванка

12:12

У Кремлі не угледіли сенсу в пропозиції Зеленського

11:52

З'їзд ЗЕ!партії перенесено: забагато бажаючих стати «слугами народу» у Раді

10:19

Зеленський сподівається, що Росія «відновить контроль» над бандами ОРДЛО. Ніби РФ його колись втрачала

09:36

Росіяни захопили українські FM-частоти в окупованому Криму

09:04

Аваківській соціаліст Кива пішов шити до Рабіновича

08:27

Вночі Печерський суд звільнив з-під варти підозрюваного у вбивстві «Сармата»

07:51

У Зеленського вважають, що закону про ТСК для імпічменту замало

07:33

Дoбa ООС: двох наших військових вбито, десятьох поранено

06 июня

21:13

У РФ заявили, що не зупинятимуть транзит газу через Україну наступного року

20:49

Джерела у КС стверджують: е-декларування для громадських активістів-антикорупціонерів визнано неконституційним

20:26

У Зеленського підтвердили: зняття блокади – ініціатива росіян та ватажків бандформувань ОРДЛО. І назвали умови розблокування

20:00

Конституційний суд обмежив повноваження НАБУ на вимогу Коломойського

19:30

Представник ОБСЄ заявив, що зняття «блокади» - ідея ОРДЛО і РФ

19:07

Суд Амстердаму винесе рішення у справі про «скіфське золото» у липні

18:13

Кучма розкрив тонкощі своєї тактики «не стріляти у відповідь»: бойовики можуть спокійно стріляти під прикриттям цивільних об

17:56

Кучма «заспокоїв»: рішення про зняття блокади ОРДЛО будуть приймати не в Мінську, а на РНБО

17:42

У неділю почне курсувати дизель Мукачево – Кошице - Мукачево: квітки вже у касах

17:23

Партія Медведчука-Рабіновича буде боротися проти української мови, церкви і за «комунізацію»

17:11

Зеленський відповів на петицію «За відставку Зеленського»

16:52

Від 3 до 6 з половиною: оголошено вирок вбивцям Катерини Гандзюк

15:58

Королевська прикрасила собою першу десятку «Оплати за життя»

15:39

Прийняти новий виборчий кодекс Рада зможе лише у липні

14:31

Ющенко вже був у слідчого ГПУ

13:54

Рада відмовилась звільняти Клімкіна, Полторака і Грицака

Саакашвілі відмовився очолити «УДАР» через «альянс» Кличка з Порошенком

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі відмовився очолити партію мера Києва Віталія Кличка «УДАР» після консультацій з прихильниками власної політсили «Рух нових сил».


Про це в інтерв'ю Радіо НВ розповів колишній заступник генерального прокурора України, співзасновник партії «Рух нових сил» Давід Сакварелідзе.

«Звучала взаємна пропозиція, пропозиція від Віталія Кличка, якого ми особисто цінуємо і поважаємо. І Міхеїл вирішив звернутися до тих людей, до тих наших прихильників або симпатиків, які весь цей час боролися, боролися і будували партію «Руху нових сил». Реакція людей була непозитивною», — зазначив він.

За словами Сакварелідзе, прихильники політсили Саакашвілі негативно поставилися до пропозиції Кличка через те, що той перебував в альянсі з екс-президентом Петром Порошенком, проти якого вони «боролися».

Також він заявив, що найближчим часом «Рух нових сил» оголосить, з ким партія братиме участь у парламентських виборах 2019 року, підкресливши, що політсила підтримує команду президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, днями мер Києва Віталій Кличко запропонував Міхеїлу Саакашвілі очолити його партію «УДАР» на виборах до Верховної Ради.

ЗМІ спочатку писали, що Саакашвілі погодився приєднатися до партії Кличка. Однак напередодні стало відомо, що Саакашвілі відмовився від пропозиції Кличка.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

07 Июня 2019 13:51

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (5)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (5)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (15)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (0)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (21)

Урочистого рукостискання від Зеленського (7)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 