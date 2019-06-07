Саакашвілі відмовився очолити «УДАР» через «альянс» Кличка з Порошенком

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі відмовився очолити партію мера Києва Віталія Кличка «УДАР» після консультацій з прихильниками власної політсили «Рух нових сил».

Про це в інтерв'ю Радіо НВ розповів колишній заступник генерального прокурора України, співзасновник партії «Рух нових сил» Давід Сакварелідзе.

«Звучала взаємна пропозиція, пропозиція від Віталія Кличка, якого ми особисто цінуємо і поважаємо. І Міхеїл вирішив звернутися до тих людей, до тих наших прихильників або симпатиків, які весь цей час боролися, боролися і будували партію «Руху нових сил». Реакція людей була непозитивною», — зазначив він.

За словами Сакварелідзе, прихильники політсили Саакашвілі негативно поставилися до пропозиції Кличка через те, що той перебував в альянсі з екс-президентом Петром Порошенком, проти якого вони «боролися».

Також він заявив, що найближчим часом «Рух нових сил» оголосить, з ким партія братиме участь у парламентських виборах 2019 року, підкресливши, що політсила підтримує команду президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, днями мер Києва Віталій Кличко запропонував Міхеїлу Саакашвілі очолити його партію «УДАР» на виборах до Верховної Ради.

ЗМІ спочатку писали, що Саакашвілі погодився приєднатися до партії Кличка. Однак напередодні стало відомо, що Саакашвілі відмовився від пропозиції Кличка.