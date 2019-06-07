Гройсман назвав першу п'ятірку списку своєї партії: освіта, культура та Мінстець

«Стратегія» Гройсмана базується на його Кабміні.

П'ятірку списку для походу на позачергові вибори до Верховної Ради від політичної партії «Українська стратегія Гройсмана» очолили прем'єр-міністр Володимир Гройсман, міністр освіти і науки Лілія Гриневич, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джаппарова та міністр культури Євген Нищук.

Як передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, про це повідомили на з'їзді партії «Українська стратегія Гройсмана» в п'ятницю в Києві.